Alerta en Países Bajos por linchamientos de los ‘cazadores de pedófilos’

El pasado fin de semana se realizó un acto de homenaje al profesor asesinado.

La policía de los Países Bajos pidió terminar con laen el país después de queEl jefe de policía Oscar Dros dijo quey pidió a la gente queLas autoridades dijeron que era consciente de que el chico era menor, pero queEl ataque en la ciudad dees el último de una serie deen los Países Bajos.Los reportes dicen que al grupo de adolescentes se les ocurrió la idea de cazar a un pedófilo tras leer historias similares en otras partes de los Países Bajos.El exprofesor llegó al sitio acordado para la cita el 28 de octubre yEl alcalde, Ahmed Marcouch, lo calificó como un "crimen horrible" que ha tenido un tremendo impacto en la comunidad.Jamil Roethof, abogado de un chico de 15 años implicado, dijo a la página web local de noticias "De Gelderlander" que la idea de cazar pedófilos se le ocurrió por "el aburrimiento por el coronavirus". El joven no formó parte del ataque.Roethof dijo que. Sugirió que había muerto por una caída., seis de ellos menores de 18 años.El jefe regional de policía Oscar Dros apeló a los ciudadanos a. "Dejen esto en nuestras manos", pidió.Dros dijo al diario "Algemeen Dagblad" que desde julio ha habido unos 250 incidentes relacionados con estos "cazadores", pero que probablemente hay muchos más. La práctica ha sido prohibida por la policía y por los fiscales.Hay casos deen internet.Han surgido grupos de Facebook por todo el país y algunos han atraído miles de miembros.Uno de esos miembros le dijo al canal público de noticias NOS:Minutos después de entrar a un chat, dijo, cinco o seis hombre intentan quedar contigo sabiendo perfectamente que eres un menos. "Eso no está bien", señaló.La policía neerlandesa dijo queY agregó que no conoce ningún caso que haya llevado a una acusación de un pedófilo.