Alerta en Puente Grande, Jalisco; alcanza a 74 reclusos infección de Covid-19

Guadalajara, Jal.- Los internos contagiados por coronavirus en el penal de Puente Grande, Jalisco suman ya 74.



A través de la Secretaría de Salud, el Gobierno estatal informó que continúan con su muestreo aleatorio de pruebas PCR en el complejo penitenciario y que ese era el resultado hasta la noche del sábado.



Aunque no ha dado una cifra precisa, el Gobierno jalisciense ha afirmado que la mayoría de los casos son asintomáticos y no han requerido hospitalización, aunque sí se encuentran en aislamiento dentro de las instalaciones.



Tampoco se detalló si todos se encuentran en el Reclusorio Preventivo, como al inicio habían informado.



En días pasados se evidenció que al interior del complejo penitenciario se incumplieron las medidas básicas de distanciamiento social y uso de cubrebocas, además de que en plena cuarentena se celebraron traslados de internas hacia los otros tres penales estatales.



Al menos en las reuniones en el penal preventivo hubo bebidas embriagantes.



Asimismo se informó que un interno del penal federal en este mismo complejo, perdió la vida a causa del virus.



Él era Moisés Escamilla May, “El Gordo May”, un líder de una célula del grupo criminal de Los Zetas que cumplía una sentencia de 37 años por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego.



El líder criminal estaba recluido desde el 2 de noviembre de 2008 en el Cefereso número 2, en Puente Grande, a donde había sido trasladado tras su captura.



El hombre comenzó a tener problemas para respirar el día 6 de mayo y al día siguiente fue internado en los servicios médicos del centro, en donde pereció el sábado 9.



Según el reporte oficial, antes de esa fecha “El Gordo May” no padecía ninguna enfermedad y tras mostrar problemas respiratorios fue ingresado al servicio Médico de dicho reclusorio.



Al tratarse de un penal con sede en El Salto, será en dicho municipio en donde se contabilice para la estadística dicho deceso.