Alertan en Saltillo sobre peligroso pico de contagios por cena de Nochebuena

“Ya estamos por recibir las vacunas, por empezar una nueva etapa de la pandemia, ya no se ve tan sombrío el pronóstico, sin embargo, cada vez que hay movilización se incrementa el número de casos. Ya lo comprobamos en el día de las madres, el 15 y 16 de septiembre, lo comprobamos con el festejo de Halloween, nada más hay movilización social, pasan dos, tres semanas y los hospitales reportan un pico, las camas están llenas”.



“Las personas prefieren tratar de esperar y cuando llega el momento del ir al hospital, generalmente es muy tarde”, indicó, al señalar que la falta de respiración amerita ir al hospital de inmediato.



El sector salud recomienda evitar las reuniones familiares y la movilidad social, de lo contrario aumentarán los contagios y las muertes en enero por coronavirus., advirtió que la relajación de estas medidas se reflejará en más contagios y muertes por coronavirus.y una está contagiada, por lo menos 7 resultarán contagiadas. Si mantienen la sana distancia y hay ventilación adecuada, 3 serán contagiadas, y si todos usan cubrebocas, solo una persona puede resultar contagiada.Las autoridades sanitarias piden recomendar el autocuidado para evitar contagios y muertes, aun en reuniones familiares.La movilización de personas lo único que hace es favorecer la transmisión del, por eso se recomienda no reunirse más de 10 personas y las visitas familiares solo aumentan el riesgo.Añadió que actualmente estamos en un pico de contagio: mientras la positividad está en 15, 20% es aceptable porque es resultado del contagio que se da en la calle, pero después de un día de movilidad social aumenta al 30 ó 50% el contagio., el último día del año y el primero de enero, se reflejarán en más contagios a mediados del próximo mes.Refirió que las personas no acuden a tiempo a recibir atención médica, se resisten a hospitalizarse, no obstante que pueden recibir atención adecuada y a tiempo.