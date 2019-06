Alerta Estado por alza de secuestros

Hace un par de semanas dos frailes de la Diócesis de Saltillo fueron secuestrados de manera virtual en la ciudad de Monclova; en el marco de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila lanzó una campaña en contra del secuestro y la extorsión virtual.Ambos delitos, realizados por delincuentes desde teléfonos móviles, se encuentran en aumento en Coahuila y son ahora más comunes debido a las redes sociales que ampliaron la capacidad de contacto que tienen los delincuentes para escoger víctimas.Solamente por delitos de fraude y extorsión, muchos de ellos cometidos desde redes sociales o vía telefónica, se han recibido en lo que va del año 284 denuncias con su respectiva carpeta de investigación de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.Y sobre el secuestro, aunque es cada vez más común, las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias, es el caso de los dos frailes secuestrados de manera virtual en Monclova, que pese a que denunciaron públicamente los hechos, no presentaron denuncia ante las autoridades.Mediante la campaña lanzada por la SSP, advierten que los delincuentes pueden obligar a las víctimas a permanecer incomunicadas o refugiarse en un hotel a cambio de no dañar a su familia, mientras al mismo tiempo le solicitan a los familiares dinero para el rescate.Las autoridades solicitan a los ciudadanos mantener la calma, pues en el caso de las extorsiones, a veces amenazan a las víctimas con que se encuentran fuera de sus casas, listos para irrumpir y secuestrarlos o matarlos si no depositan dinero. La mayoría de las extorsiones se realizan desde número foráneos.Modus operandi del secuestro virtual:» Mediante llamadas telefónicas hacer creer a la familia de la víctima que se encuentra secuestrado.» Obligan a la víctima a permanecer incomunicada o refugiada en un hotel.» Los delincuentes amenazan con dañar a la víctima si no se paga un rescate.Modus operandi de la extorsión virtual:» Los extorsionadores amenazan con estar afuera de la casa de las víctimas.» Las llamadas telefónicas provienen de números foráneos.» Solicitan información personal fingen ser empresas o amigos.