Alerta GN por estafa en venta de autos en páginas web

- Laalertó sobrede internet que suplantan la identidad de instituciones como el Gobierno de México y marcas como Honda y Toyota para estafar con la, maquinaria e incluso embarcaciones.Personal de la Guardia Nacional especializado de la institución detectó los portales: https://www.subastasgob.com.mx , https://www.seminuevoshonda.com/, y https://www.toyotaplantabc.com/ En el primero de ellos suplanta la identidad del, en el que aparentemente se usa para cometer fraude mediante laEn los dos siguientes se trata de sitios de, que ofertan la adquisición de bienes inexistentes, en este casoPor ello las autoridades realizan las- Verifica que visitas el sitio oficial de la empresa o entidad que se menciona. En este caso https: //www.gob.mx/shcp, https://www.honda.mx/ y https://www.toyota.mx- No entregar ningún documento que contenga información personal a mensajes que no provengan de cuentas de correo oficiales.- No entregues ningún documento que contenga información personal hasta que hayas validado la legalidad de la oferta.- Por más que la oferta parezca tentadora, valida y verifica toda la información.- De ser posible, solicita al vendedor la ubicación física donde se puede comprobar la existencia del bien.- Por más que la oferta parezca tentadora, valida y verifica toda la información.- Los mensajes de correo de remitentes desconocidos con grandes promociones, podrían ser un gancho para llevarte a un sitio apócrifo. Evita ingresar a sitios web mediante enlaces o anuncios.- Si realizas la compra de un vehículo evita los pagos vía SPEI.- Preferentemente realiza el pago contra entrega o transferencia bancaria de la misma institución financiera, a fin de verificar el nombre del beneficiario.La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional exhortó a los usuarios a reportar cualquier sospecha de delito o ataque cibernético al correoy el twitter @CEAC_SSPCMexico,