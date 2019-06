Alerta por explosión tras fuga de ácido nítrico

Una fuerte explosión provocada por un derrame de ácido nítrico en un depósito de la localidad de Villa Bosch, provincia de Buenos Aires, alertó a los vecinos la tarde de este jueves y los trabajadores decidieron desalojar el lugar por seguridad, informaron fuentes locales.Por el momento se desconocen las causas del accidente que provocó una nube de humo color naranja que comenzó a expandirse por las calles. Los empleados del depósito recomendaron a los vecinos no salir de sus casas y cerrar las ventanas, informó la agencia argentina de noticias Télam.Comerciantes de la zona confirmaron que escucharon el sonido de la explosión y los bomberos que llegaron al lugar explicaron que el accidente ocurrió por el derrame de ácido nítrico, indicó en su página web el diario El Clarín."Fue un derrame por una mezcla de sustancias en un bidón que provocó la nube roja que se ve. Está totalmente controlada y se disipó al instante en el viento. No hay ningún perjuicio para la salud de la comunidad y no hubo heridos", precisaron fuentes provinciales."El ácido nítrico es un producto muy reactivo y corrosivo con metales y otros productos químicos", explicó Daniel Portales, un ingeniero químico citado por la prensa local.