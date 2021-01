Alertan por posible brote COVID en licencias de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un posible brote de COVID-19 se registró esta semana en las instalaciones del área de licencias de Saltillo, el cual fue dado a conocer por los empleados de la subsecretaría de comunicaciones y transportes del Estado, que prefirieron guardar el anonimato.



Fue el día de ayer que trascendió lo anterior, así como que habría un cambio de oficinas para los empleados para evitar el contagio, no obstante, no se especificó hasta cuantas personas se encontraban posiblemente contagiadas.



Se informó que fueron los empleados que atienden la recepción de documentos y entrega de licencia de conducir en el módulo del edificio la Torre en periférico Luis Echeverría, los que se quejaron y entraron en pánico, por lo que incluso solicitaron ponerse en cuarentena y trabajar desde casa.



Aunque lo anterior fue confirmado por el Fiscal General Javier Díaz González, quien aclaró que esta situación se manifestó en un área ajena a la recaudación de placas, el titular de la Subsecretaría de Transporte Municipal, Rodolfo Navarro, aseguró que solo se trató de una persona contagiada, la cual fue enviada a su casa para el resguardo domiciliario.



Indicó que hasta el momento no se tiene alguna decisión respecto al cambio de oficinas para continuar operaciones en las bodegas de Arteaga en el libramiento Oscar Flores Tapia donde está la sede de esta dependencia.



Con información de El Siglo de Torreón