Alerta Profeco de mantequillas falsas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que a través del, detectó, pues no son lo que dicen en sus etiquetas, por lo que se inició el procedimiento de sanción.El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontró en su análisis a 35 marcas que el productode leche de vaca 90 gramos, contiene grasa vegetal; mientras que, también de 90 gramos, usan indebidamente la denominación de mantequilla y no lo son.Los productos en falta fueron sujetos a actos administrativos por infracciones a lay están en proceso de la sanción que en su caso corresponda, detalló el organismo en un comunicado.Entre otras observaciones, el laboratorio de la Profeco encontró que elpasteurizada con sal de 225 gramos, que resalta en su etiqueta la palabra mantequilla, y en letras pequeñas ostenta ser “estilo” puedeAsimismo, la etiqueta del productountable de mantequilla sin sal de 250 gramos es engañosa, ya que junto a la marca destaca, en letras grandes, “untable de mantequilla” y se trata de una mezcla de mantequilla con grasa vegetal.Por otra parte, la Profeco apuntó que los siguientes productosrespecto a su producto original:, elaborada con grasa de leche de vaca/México/250 g., debería tener máximo 60% de grasa y contiene 65% de grasa.elaborada a partir de grasa de leche de vaca/México/90 g., debería tener máximo 60% de grasa y contiene 67% de grasa.elaborada a partir de leche de vaca/México/90 g., debería tener máximo 60% de grasa y contiene 69% de grasa.elaborada a partir de grasa de leche de vaca/México/90 g., debería tener máximo 60% de grasa y contiene 69% de grasa.Respecto del contenido neto declarado, el estudio reveló que todos los productos cumplieron; de igual manera no se encontraron mantequillas con problemas de oxidación de las grasas (ácidos grasos libres) que provocan el cambio de su aroma y sabor.Con relación al contenido de sal, todos cumplieron con lo especificado en la normatividad para poder ostentarse “con sal” o “sin sal”.El estudio puede ser consultado en el número 520 de la Revista del Consumidor , correspondiente al presente mes de junio, el cual incluyó 23 mantequillas (17 sin sal y seis con sal), un producto denominado como estilo mantequilla, seis productos untables, una mantequilla con grasa vegetal y cuatro reducidos en grasa.