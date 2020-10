Alerta Reynosa contra rebrote de Covid-19

Escuchar Nota

"No debemos bajar la guardia para no caer otra vez en semáforo rojo de contingencia sanitaria, sería un retroceso, recuerden que vamos bien, ya recuperamos los más de siete mil empleos que habíamos perdido por la pandemia, ya estamos generando nuevos empleos, tenemos que ser responsables, estar alertas para evitar contagiarnos", exclamó la alcaldesa al lanzar el llamado a la población.



"Lamentablemente está habiendo un aumento en los contagios de coronavirus y es muy lamentable, no sólo en Reynosa, en todo el mundo", apuntó.



La Alcaldesa, gel anti-bacterial, guantes y sobre todo, guardar la sana distancia.Este lunes, pero en el Estado, según publicó la secretaría de Salud del Estado., y que procuren quedarse en casa., respetar el Doble No Circula y restringir reuniones públicas donde haya mucha gente, además de recordar la recomendación de no hacer reuniones familiares con personas que no vivan en la misma casa.y mantener en control enfermedades como la hipertensión, diabetes y obesidad.Este lunes 26 de octubreLos nuevos casos se registraron en Ciudad Victoria, con 34; en Matamoros, con 15; Tampico con 14; Reynosa nueve, Madero y Nuevo Laredo con siete; El Mante con cinco; Altamira y Xicoténcatl con cuatro; Güémez, 3; Abasolo, Aldama, Río Bravo y San Fernando con uno.Mientras que las defunciones se registraron en El Mante, seis: Reynosa y González, 2; Xicoténcatl, Aldama y Gómez Farías con uno.