Alerta Sedena sobre falsa subasta de aviones y vehículos

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentó una denuncia penal por la difusión en redes sociales y plataformas de internet de una supuesta subasta de aviones y vehículos propiedad de esta dependencia.



En un comunicado, la Sedena alertó sobre el uso de estas estrategias para cometer fraudes, obtener la datos personales e información financiera de la gente que es sorprendida mediante estos engaños.



No es la primera vez que se suplanta la identidad de esta secretaria en redes y medios digitales, por lo cual llamó al público en general a denunciar cualquier información u ofertas sospechosas que se hagan a su nombre.



La Sedena atribuyó estos intentos de fraude a la delincuencia organizada y llamó a la población a evitar hacer uso de páginas no oficiales, para no ser víctima de extorsión.