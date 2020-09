Alerta UAdeC sobre falsos profesores del IDEA Unidad Saltillo que ofrecen cursos casa por casa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Universidad Autónoma de Coahuila, exhorta a la comunidad universitaria y población en general, a estar alertas y no caer el fraude de personas que se hacen pasar por profesores del Instituto de Enseñanza Abierta IDEA Unidad Saltillo, que ofrecen casa por casa cursos de bachillerato.



Lo anterior, fue reportado al propio Instituto por estudiantes y ciudadanos que atendieron a los falsos profesores que les ofrecieron en distintas colonias de Saltillo, cursos con costo.



Reiteramos que las personas que realizan esas actividades no pertenecen a la máxima casa de estudios, ya que la UAdeC no oferta de esa manera sus servicios académicos.



Cualquier duda sobre el desarrollo académico del IDEA US comunicarse directamente con la administración al teléfono (844) 4101002.