Alerta Unicef sobre riesgos de clases online más allá de la deserción

“La evidencia sobre los impactos negativos en el aprendizaje, la seguridad, la salud y el bienestar de los niños cuando no van a la escuela es abrumadora”.



“Cuanto más tiempo estén los niños sin educación, mayor será su exposición a la violencia, la explotación y el abuso físico, emocional y sexual. El tiempo prolongado fuera de la educación también aumenta la vulnerabilidad de los niños ante el trabajo infantil y las consecuencias negativas para su salud mental”.

“Sabemos por experiencias pasadas, incluso durante la crisis del ébola, que cuanto más tiempo permanezcan los niños fuera de la escuela, es menos probable que regresen. Los niños de familias frágiles que viven con abuso, negligencia o paternidad disfuncional sufren un doble trauma al ser separados de las relaciones de apoyo con maestros y amigos en la escuela”, arguye.

“Todavía hay mucho que aprender sobre la transmisión e infección de Covid-19 en niños y jóvenes”, señala Bender. Aunque reconoce que las investigaciones, incluyendo las realizadas por el RIVM, continúan indicando que los niños, especialmente los menores de 10 años, tienen tasas más bajas de infección y transmisión.



“Cuándo están infectados, la mayoría de los niños presentarán síntomas leves. Los países deben priorizar la reapertura segura de las escuelas de acuerdo con el interés superior de los niños y las consideraciones generales de salud pública”, aconseja.

“En la decisión sobre la reapertura de las escuelas, las autoridades deben considerar los beneficios y riesgos en la educación, la salud pública y los factores socioeconómicos, en un contexto local, utilizando la mejor evidencia disponible. El interés superior de cada niño debe ser primordial”, reitera la experta.

“A medida que aumenta la pobreza entre las familias, muchas niñas se verán obligadas a abandonar la escuela por completo, lo que profundizará las desigualdades y revertirá los avances logrados en la ampliación del acceso a la escuela”, subraya.

“Dondequiera que se lleve a cabo la educación remota, recomendamos involucrar a los maestros y padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y verificar su bienestar”, asevera.

La guía internacional señala que “el momento de la reapertura debe guiarse por el interés superior del niño y por consideraciones de salud pública, sobre la base de una evaluación de los beneficios y riesgos conexos, basándose en evidencias intersectoriales y específicas del contexto”.

