Alerta: viene lo más crítico; inminente oleada de contagios

Saltillo, Coah.- Las autoridades de Salud advirtieron que en los próximos días y semanas, Coahuila y todo el país tendrán su etapa más crítica de contagios, situación que si se sale de control podría sobresaturar clínicas y hospitales y colapsar el sistema de salud, por lo que llamaron a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención que se han venido aplicando desde hace varias semanas.



El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, dijo que México se encuentra actualmente en una etapa de aceleración de contagios y Coahuila no es la excepción, por lo que los siguientes días y semanas son críticas para evitar que el número de personas afectadas pudieran saturar el sistema de clínicas y hospitales del estado.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, ha declarado que se espera que se alcance el punto crítico de contagios durante el cierre de este mes de abril y principios de mayo, por lo que insiste en evitar salir a la calle si la actividad es no esencial.



Por la mañana, el Gobernador señaló que es importante que la población mantenga las medidas preventivas y permanezca en casa.



“Seguimos haciendo un llamado a toda la población de Coahuila, para que nos ayude quedándose en casa; se habla del aumento de la curva en los próximos días, creo que resulta muy relevante el que podamos hacer un esfuerzo, y que nuestra gente se pueda quedar en casa”.



En entrevista para Tele Zócalo Nocturno, Bernal Gómez dijo que uno de los aspectos más importantes para tener una percepción más clara de la magnitud de la pandemia en la entidad es la realización de pruebas.



Destacó que Coahuila solo contaba con el laboratorio estatal de biología molecular, lo que permitía hacer 40 o 50 pruebas diarias; posteriormente se duplicaron turnos y se llegó a 150 pruebas diarias, por lo que se compró el equipo para instalar cinco laboratorios más, que permitirá hacer entre 800 y mil 200 pruebas diarias. Los laboratorios se ubicarán en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.