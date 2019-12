Alertan a la ONU de megapresa en Sonora, amenaza de Grupo México

Suiza.- La organización PODER presentó el caso de la nueva presa de jales que construye Grupo México en Sonora al Grupo de Trabajo de la ONU de Derechos Humanos y Empresas, le alertaron sobre los riesgos que representa para la comunidad de Bacanuchi y sobre los pocos avances de su situación a cinco años del peor desastre ambiental registrado en México.



“Nos reunimos con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas para exponerles el caso de la nueva presa de jales que construye Grupo México en Sonora y los riesgos que tiene para los habitantes de la zona”, reveló a Proceso Ivette González de PODER.



González comentó que en una reunión celebrada en Ginebra con el Grupo de Trabajo de la ONU alertaron que a pesar del derrame ocurrido en agosto de 2014 en que los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, la misma empresa construye otra presa de jales en la misma zona en total opacidad y sin haber resuelto las asignaturas pendientes con la comunidad afectada.



“Al Grupo también se le actualizó de lo que ha sucedido con las comunidades afectadas desde su visita a México en 2016, porque además Relatores Especiales de la ONU sobre el Derechos al Agua y Saneamiento, sobre el Derecho a la Salud y sobre Residuos Tóxicos hicieron un llamado al gobierno y a la empresa para que respondiera ante el caso del Río Sonora”, dijo.



“Esto ha sido un golpe ambiental muy fuerte para las comunidades y venimos a buscar más apoyo del Grupo de Trabajo de la ONU para que haya un fortalecimiento del proceso judicial, se puedan encontrar sentencias favorables ante los 3 amparos que están en revisión en la Suprema Corte y que la implementación de esas sentencias, no se queden en papel”, expuso.



Como es sabido Grupo México está construyendo otra presa de jales en las inmediaciones de la comunidad de Bacanuchi la cual tiene un área de más de 6,535 hectáreas de superficie y una cortina de casi 200 m de altura.



Según el cálculo de PODER, asociación civil que ha asesorado a los damnificados en los procesos legales contra Grupo México ante la Suprema Corte de Justicia en la Nación, el pueblo de Bacanuchi cabe 178 veces en la superficie de la nueva presa, lo que significa un riesgo mayúsculo para los habitantes río abajo.



“Un derrame de esta presa de jales de la mina Buenavista del Cobre podría acabar con la población de Bacanuchi. Incluso Grupo México ha reconocido que la comunidad está dentro del área de afectación directa de la presa”, subraya.



La cita de PODER con el grupo de expertos de la ONU tuvo lugar en el marco del Foro de Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo hacia finales del año en la ciudad helvética.



El Grupo de Trabajo de la ONU conoce desde las entrañas el caso ya que visitó Sonora en 2016 durante un recorrido que hizo a 5 estados del país, posteriormente extendió sus recomendaciones, pidió consultas a las comunidades de los proyectos y entre otras cosas también pidió fortalecer a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).



González remarca la urgencia de fortalecer a la Profepa para que pueda continuar haciendo su trabajo, sin embargo, comenta que advirtieron a los expertos que a pesar de la recomendación “la Profepa no tiene ni los recursos humanos ni económicos para hacerlo”.



“No se ve la voluntad política para implementar las recomendaciones del Grupo’’, acusó.



A cinco años de esa catástrofe, no hay remediación, el acceso a la justicia sigue ausente para las comunidades afectadas y la colusión entre autoridades y compañías permanece, dijo por su parte Miguel Soto director de Vinculación Estratégica de PODER sobre su conversación con el Grupo de expertos de la ONU.