Alertan de bajo impacto en salarios mínimos por aumento del IEPS

“El aumento de poco más de 16 por ciento otorgado en enero del 2019 del salario nada más sirvió para el arranque, por lo que prevemos un escenario similar en este 2020”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de Asociación.



“El arranque de 2020 será tortuoso, pues aunado a todos los incrementos, estamos aún ante la incertidumbre del T-MEC, un tratado comercial que no acaba de concretarse y que en su momento vendrá a ejercer mayor presión al mercado laboral, para la que quizás, insistimos, aún no estemos preparados” finalizó.



La(ANPEC) manifestó que los efectos del aumento en 20 por ciento al salario mínimo tendrán un bajo impacto en el consumo, debido a la actualización dela gasolinas y diésel, medidas que se verán reflejadas en el bolsillo de los mexicanos por el incremento de los costos de suministro de los productos de primera necesidad.De acuerdo con la Asociación, aunque el año pasado se tuvo un, la carestía en la que se vivió lo diluyó y resultó insuficiente, tanto que en los monitoreos deque realizaron mensualmente detectaron un aumento sostenido de precios en productos como el tomate, cebolla y jitomate, que duplicaron su precio a lo largo del año.Agregó que México cuenta con factores fiscales que lo encarecerán aún más, como el, pues desde antes de terminar diciembre las cadenas de proveeduría informaron al pequeño comercio de las actualizaciones a los precios, donde “el primero en elevar sus productos fue Bimbo que aumentó 2 pesos a su línea de pan de caja en todas sus versiones. Mientras que marcas como Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Lala, Alpura, Marinela y Tía Rosa anunciaron que sus productos tendrían ajustes a partir del 02 de enero de 2020”, afirmó Rivera.El inicio de año presenta un panorama ríspido para México, aseguró, puesen el que se tendrán que seguir sorteando las constantesde la canasta básica. “Esto vislumbra no sólo una cuesta de enero, sino que los mexicanos llevaremos el 2020 a cuestas”.Finalmente, el presidente de laindicó que mientras no haya desarrollo económico, no se podrá fortalecer el mercado interno y los mexicanos no podrán tener una certeza económica.