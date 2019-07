Alertan de riesgos en Morena por caso BC

Las pretensiones reeleccionistas de Morena en Baja California, y su resistencia a abrir la elección para que se compita democráticamente por la dirigencia nacional de ese partido, ponen en riesgo la Cuarta Transformación que impulsa la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente y consejero morenista."Su nula visión política, su estrecho criterio y sus pretensiones reeleccionistas en Baja California están poniendo en riesgo la continuidad del proyecto de Nación y de la 4T, que puede llevar a Morena a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que sería desastroso para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador."Los dirigentes de Morena están más preocupados en continuar con su concurso de cargadas con olor a PRI, que por abrir los cauces y la participación democrática de todos los que participamos en el movimiento", afirmó el consejero de Morena en un pronunciamiento público.REFORMA publicó este domingo que la dirigencia de Morena ha impuesto sanciones a integrantes del partido que han causado divisiones internas. Una de las sanciones más mediáticas ha sido la del consejero y senador suplente Alejandro Rojas, a quien le suspendieron tres años sus derechos partidistas al considerar que dañó la imagen del partido y difamó a figuras de la dirigencia nacional.En su pronunciamiento público, Alejandro señala que, al igual que a él, otros 7 millones de morenistas tienen suprimidos sus derechos partidistas y políticos debido a que no aparecen registrados en el padrón de Morena e ingenuamente esperan una credencial del partido para ejercer sus derecho de votar y ser votados en la próxima renovación de dirigentes."La cúpula de Morena mantiene cerradas las puertas del registro ante el INE de más de 7 millones de morenistas que no los han dado de alta, por lo que insistiré en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sean incluidos en el padrón de Morena a fin de que todos participemos en una contienda democrática.No entienden que el repliegue y la cerrazón de Morena ha sido muy costosa para la 4T, en donde este año hemos perdido más de 3 millones de votos en donde se celebraron elecciones; es decir, perdimos el 65 por ciento de nuestra base electoral", afirmó.Morena consideró que tiene que ser la punta de lanza para desmantelar el viejo régimen que amalgamó el poder político con el poder económico y que hoy están ofreciendo una resistencia al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador."Los intereses que están bloqueando a la 4T están muy enraizados en una coalición compacta que está haciendo todo lo posible para que fracasemos en el corto plazo", apuntó.No obstante, señaló que los dirigentes de Morena no se dan cuenta del malestar social que predomina ni de que crece la inconformidad ciudadana porque no se avanza eficazmente en la inversión social, las obras de infraestructura ni el gasto programable.Además, destacó que la economía de las familias no está mejorando, el crecimiento económico prometido está en entredicho y está latente el probable achicamiento del mercado de consumo que puede ensanchar la desigualdad y la pobreza e ingresar al País en una fase recesiva que deteriorará aún más el salario de los trabajadores y generará tensiones sociales innecesarias.