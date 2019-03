Alertan desabasto de gasolina en frontera

Empresarios gasolineros de la zona fronteriza de Tamaulipas reportaron desabasto en las estaciones de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, debido a que Pemex no les ha surtido el combustible ni por Cadereyta, Reynosa o Brownsville.Miguel Garza, presidente de la Asociación de Gasolineros de Matamoros, explicó que sólo en esta ciudad, 20 estaciones están sin operar por falta de gasolina.“Desde el jueves ya no nos está surtiendo de Cadereyta ni Ciudad Madero y desde ayer en Brownsville ya no hay gasolina, señaló.“Se habló con Pemex para que nos permitieran surtir en Cadereyta, sin embargo, hasta ayer no resolvían”, indicó.El empresario manifestó que, de no autorizarse, el problema de desabasto se podría agravar en las próximas horas.El 14 de enero, 27 de las 89 estaciones de servicio en Matamoros tuvieron que cerrar por falta de gasolina.Aunque desde el 1 de enero, cuando se suponía se homologaría el precio de la gasolina con la que se vende en estaciones de Texas, tras la entrada en vigor de un estímulo fiscal, las gasolineras de la zona fronteriza han presentado problemas para el abastecimiento.