Alertan en Florida sobre ‘lluvia’ de iguanas congeladas

Florida, Estados Unidos.- Las iguanas son una plaga en Florida, pero su invasiva existencia nunca es aburrida. Ahora las autoridades meteorológicas advierten a los residentes que tengan cuidado, porque con la ola de frío las iguanas pueden congelarse y darte un trastazo en la cabeza.



"Esto no es algo que pronosticamos con frecuencia, pero no se sorprendan si ven iguanas caer de los árboles esta noche", escribió este martes en Twitter el servicio meteorológico (NWS) de Miami.



Se espera que las temperaturas bajen a entre -1°C y 4°C la noche del martes, un evento inusual en este cálido estado subtropical de Estados Unidos, donde las temperaturas en "invierno" suelen mantenerse en los 18°C.



Muchas personas carecen de calefacción y no tienen ropa adecuada para sobrellevar estas gélidas temperaturas, pero también hay otros animales pasando dificultades.



"Las iguanas tienen sangre fría", explicó el NWS. "Se enlentecen o se vuelven inmóviles cuando la temperatura baja de 4°C. Pueden caer de los árboles, pero no están muertas".



En enero pasado, la "lluvia" de iguanas congeladas que ocurrió durante una oleada de frío tomó desprevenida a la población, que publicó numerosas fotos en las redes sociales de reptiles que parecían haber muerto de golpe.



Algunos intentaron calentarlas o llevarlas a sus viviendas o sus coches, algo que las autoridades desaconsejan fervientemente porque, al descongelarse, actúan como si nada hubiera pasado y pueden ser agresivas porque intentan defenderse.



Con información de Excélsior