Alertan en Tamaulipas por posible golpe de calor

Para hoy nuevamente se prevén #Temperaturas️muy altas en la mayor parte de #Méxicopor lo que te recomendamos tomar medidas preventivas, recuerda que los menores de edady los adultos mayores son los más vulnerables ante una #OndaDeCalor pic.twitter.com/U773MLK3Qx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) 9 de mayo de 2019

De acuerdo con las autoridades, la temperatura podría llegar a los 42 grados en los próximos días; urge a la población a no exponerse al sol y a lavarse las manos para evitar infeccionesAnte el pronóstico de que la temperatura podría llegar a los 42 grados centígrados en Tamaulipas, la Secretaria de Salud alerto a los habitantes y directivos escolares a no exponerse al sol ante el riesgo de un golpe de calor o deshidratación.Desde este lunes el Servicio Meteorológico Nacional también lanzó una alerta en la que advierte que en Tamaulipas los días martes y jueves la temperatura podría llegar a los 42 grados centígrados.El municipio de Soto la Marina (pegado al Golfo de Mexico) registro en el termómetro 41 grados Celsius por lo que a nivel nacional quedo en el quinto lugar en altas temperaturas.Por su parte, la Secretaria de Salud de Tamaulipas informó que a la fecha se han registrado mil 500 casos de enfermedades gastrointestinales.Alejandro García Barrientos, Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud explicó que la temporada de calor apenas inicia y advirtió que aún faltan los de mayor intensidad.Dijo que en los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre serán los más críticos.Ante el serio riesgo que se corre exhortó a la población a no exponerse al sol durante las 11:00 a 15:00 horas, periodo donde es más intenso.Solicitó que la gente vista ropa clara y en cuanto a las instituciones educativas se les indicó a no sacar a los niños al sol para realizar actividades físicas.También solicitó a la población a lavarse constantemente las manos para evitar una infección gastrointestinal además de evitar comer en lugares insalubres.