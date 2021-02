Alertan por 7 variantes de coronavirus en Estados Unidos

Escuchar Nota

"Claramente, algo está sucediendo con esta mutación", dijo Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana y coautor del nuevo estudio.



"Creo que hay una clara firma de un beneficio evolutivo", dijo el Dr. Kamil.



"Es difícil saber qué están haciendo estas sustituciones", dijo sobre las mutaciones. "Realmente se necesita un seguimiento con algunos datos experimentales adicionales".

Mientras las autoridades alertan por la propagación de las variantes del coronavirus que se identificaron por primera vez en, científicos están encontrando una serie de nuevas variantes que parecen haberse originado en los, y muchas de ellas pueden presentar el mismo tipo de amenaza de ser más contagiosas.En un estudio publicado el domingo, un equipo de investigadores informó sobre siete mutaciones en crecimiento del coronavirus, detectados en estados de todo el país. Todos ellos han desarrollado una mutación en la misma letra genética.Aún no está claro si esta mutación compartida hace que las variantes sean más contagiosas, pero debido a que aparece en un gen que influye en cómo el virus ingresa a las células humanas, los científicos lo sospechan.No es inusual que diferentes linajes genéticos evolucionen de forma independiente en la misma dirección. Charles Darwin reconoció la evolución convergente en los animales. Los virólogos han descubierto que también ocurre con los virus.Es difícil responder incluso preguntas básicas sobre cuán prevalentes son las nuevas variantes en los Estados Unidos porque el país secuencia genomas de menos del 1 por ciento de las muestras de prueba de coronavirus. Los investigadores encontraron ejemplos esparcidos por gran parte del país, pero no pueden decir dónde surgieron por primera vez.También es difícil decir si las variantes se están propagando ahora porque son más contagiosas o por alguna otra razón, como viajes de vacaciones o eventos donde una sola personaLos científicos dicen que la mutación podría afectar de manera plausible la facilidad con que el virus ingresa a las células humanas.que no participó en el estudio, advirtió que aún se necesita mucha observación sobre la forma en que el coronavirus se comporta.