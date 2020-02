Alertan por aumento de nivel del río Bravo

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Iniciando a las cero horas del día de hoy, inició el incremento de extracción de agua de la Presa La Amistad, por lo que están pidiendo a la comunidad tomar sus medidas de seguridad correspondientes, ya que el nivel del río Bravo estará aumentando de manera considerable.



Las extracciones de agua estarán aumentando de 53 metros cúbicos por segundo a 120 metros cúbicos por segundo, lo cual causará que incremente el nivel del río Bravo de manera considerable, al igual que la corriente, por lo que puede ser aún más peligroso.



El Consulado de México en esta población fue una de las dependencias que fue notificada sobre este trasvase por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para que pudieran advertir a los connacionales sobre esta situación para que no se arriesguen a cruzar el río, ya que será demasiado peligroso.



También corporaciones de seguridad de la localidad fueron notificadas sobre este trasvase, por lo que están pidiendo a la comunidad que tomen medidas de seguridad, como no acercarse a la orilla del río Bravo, no practicar actividades como la pesca o intentar nadar en estas condiciones.



El trasvase será durante todo el fin de semana, después nuevamente se estarán cerrando las cortinas para nuevamente regresar a la extracción de sólo 53 metros cúbicos por segundo, y será cuando nuevamente el nivel del río estará reduciendo.





Para saber



Incrementan a partir de hoy extracciones de 53 m3 a 120 m3 por segundo.



Piden además no acercarse a las orillas y evitar actividades como la pesca.



Se prevé se mantenga trasvase durante este fin de semana.