Alertan por banda de extorsionadores en PN

La Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 tiene como principal línea de investigación la llamada de extorsión al robo de Simas, de acuerdo a las investigaciones que se llevan a cabo en dicha dependencia.Simas fue víctima de un robo por parte del guardia de seguridad de la dependencia, Ignacio Banda Alonso, el pasado 25 de enero.El guardia en todo momento, de acuerdo a los videos no dejaba el teléfono celular y dañaba vidrios de puertas y robaba dinero en efectivo, que dio una cantidad de 140 mil pesos.A casi 2 meses de que se cometió el robo, han surgido diversas líneas de investigación, una de ellas el número telefónico de donde hablaron para exigir al guardia que tomara las cosas.Ese número telefónico apareció en otra llamada de extorsión a una empresa de la localidad, donde quebraron tres vidrios de oficinas para buscar dinero.Aun cuando la Policía Cibernética no ha dado a conocer a quién pertenece el número telefónico de donde se hizo la llamada, es coincidente con otros casos de extorsión que se han presentado en la ciudad en empresas y negocios de la ciudad.En sus declaraciones, el guardia de seguridad que apenas salieron a la luz pública, señaló que la voz de una persona le decía los movimientos que debía hacer.Le ordenaba que le entregara el dinero y que después lo depositara en diversas cuentas bancarias de la localidad.Para la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, esas cuentas bancarias aún no han confirmado a quién pertenecen.Se espera que para las próximas semanas pudieran tener más datos que puedan dar con el paradero del responsable.