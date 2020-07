Alertan por cibercriminales: no uses estas palabras en contraseñas

Escuchar Nota

Amigo cibernauta, no dejes que tu información privada llegue a manos de cualquiera: éntrale a la #Prevención y protégela. #TuSeguridadEsNuestraMisión pic.twitter.com/8wZYWA6XC7 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 17, 2020

¿Qué palabras no debo utilizar al crear una contraseña?

No usar palabras que estén en el diccionario.

Con un mínimo de 10 caracteres, combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

No usar nombres propios, apellidos o de alguna de tus mascotas.

Evitar números consecutivos como, por ejemplo, “123456”.

Nunca utilizar la palabra “contraseña”.

Actualizar tu contraseña cada dos meses.

El robo de identidad.

Secuestro de sitios web.

Ataque a servidores de empresas.

Robo de información confidencial de organismos públicos y privados.

La AMIS advirtió que debido los puntos vulnerables a los que están expuestos los mexicanos por el cibercrimen, solo dos de cada tres empresas (de entre 250 y mil integrantes) están medianamente preparadas para enfrentar amenazas cibernéticas.

Ciudad de México.- Las autoridades recomiendan que, al momento de crear alguna contraseña, es importante no utilizar nombres propios, apellidos o el de tus mascotas.La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llamó a la ciudadanía a reforzar la seguridad de tus cuentas personales a través de sus contraseñas.Para lograrlo, la dependencia recomendó una serie de elementos y así lograr una contraseña segura y eficaz.Las autoridades recomiendan que, al momento de crear alguna contraseña, es importante no utilizar nombres propios, apellidos o el de tus mascotas. Foto: Getty Images | ArchivoSegún la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), informó que los ciberdelitos más comunes en México son:La AMIS ha señalado que en México fueron afectadas por ataques cibernéticos más de 33 millones de personas, o una de cada cuatro personas, por lo que es importante estar protegido contra ese tipo de riesgos que van al alza.INAI emite recomendaciones para evitar ciberdelitos asociados al Covid-19Durante los meses pasados, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una serie de recomendaciones a la población extremar precauciones para evitar ser víctima de cibercriminales que buscan aprovecharse del ambiente de incertidumbre y preocupación por la pandemia de COVID-19 para difundir noticias falsas o realizar fraudes.Mantenerse alerta para identificar e ignorar los intentos de cibercriminales que pretendan realizar fraudes o difundir noticias falsas.Evitar hacer clic en cualquiera de los enlaces adjuntos o descargar archivos anexos a correos no solicitados o textos de fuentes no reconocidas, o incluso de fuentes confiables, a no ser que se esté absolutamente seguro de que dicho mensaje es auténtico.Ignorar las comunicaciones que solicitan información personal. De ser necesario, verificar los contenidos del mensaje con el emisor o la organización que dicen representar, a través de otro medio que no sea el mensaje recibido.Permanecer atento a los correos que añaden un sentido de alerta y que urgen a tomar una acción inmediata u ofrecen vacunas o curas contra el COVID-19.Estar atento ante donaciones fraudulentas o campañas de financiación compartida de proyectos.Utilizar software de seguridad en múltiples capas que incluya protección contra el phishing.Introducir el nombre de usuario y contraseña solo cuando la conexión sea segura.