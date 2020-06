Alertan por compras en supermercados: Covid-19 puede permanecer en tu refri hasta 14 días

Escuchar Nota

“Con la excepción de una incubación de cinco minutos en jabón de manos, no se pudo detectar ningún virus infeccioso después de una incubación de cinco minutos a temperatura ambiente”, señala

Hacer el súper en estos tiempos de coronavirus definitivamente no es como antes: tienes que usar cubrebocas, guardar sana distancia, ir sin compañía… Y una cosa más: tener cuidado con lo que guardas en tu refri.La revista médica británica The Lancet publicó un artículo titulado, en el que detalla que este virusDe acuerdo con los resultados de la investigación,A otras temperaturas más altas, el virus va desapareciendo.En pocas palabras, el calor es un enemigo del virus.Esto seguramente te lo has preguntado cuando pagas en efectivo:De acuerdo con los investigadores, el coronavirus permaneceen el papel moneda, aunque depende de las condiciones en que éste se encuentre.En tanto que también cuando hacemos el súper,, de acuerdo con el estudio., al igual que en el acero inoxidable.¿Cuánto vive este virus en objetos tan cotidianos como el? Según este el artículo, publicado el 2 de abril, hastaEn cuanto a la madera y a la ropa, el estudio precisa lo siguiente:. Lo que quiere decir que en estas superficies permanece hasta un día.La buena noticia es que el estudio arrojó queAsí que, si te es posible,Y, por supuesto,