Alertan por nuevo modelo laboral en Interjet

El director general de Interjet, William Shaw, presentó un nuevo esquema laboral que contempla más horas de trabajo sin incrementos salariales, dijeron pilotos de la aerolínea.El miércoles pasado, en una reunión con cerca de 80 pilotos de la empresa, Shaw expuso la propuesta con la que busca modificar las condiciones actuales de trabajo bajo el argumento de que es necesario aumentar la productividad, relató uno de los pilotos luego de que se filtrara un vídeo en redes sociales donde el director menciona que la compañía "se va a acabar"."(Primero) se presentó como nuevo director de Interjet. (...) Hizo el comentario de que él venía a arreglar una empresa que la administración se la entregó en quiebra, palabras puntuales: 'hecha un desastre'", contó.Posteriormente, el director general presentó el nuevo modelo laboral con el que la aerolínea pretende operar más vuelos sin aumentar la plantilla laboral, relató el también capitán.El nuevo esquema sugiere, entre otras cosas, que los pilotos de Interjet, que realizan al día cuatro vuelos cortos, en promedio, ahora operen seis.Asimismo, contempla flexibilizar los vuelos tecolotes, ejecutados de las 23:00 horas a las 5:00 horas del siguiente día, describió.Con este cambio, los pilotos podrían ser obligados a ejecutar más de dos al mes, como lo establece el contrato colectivo actual.La propuesta también plantea que pasen de seis a 12 las horas de reserva, periodo en el que el piloto debe estar disponible por si se le requiere para un vuelo."Nos dijo que necesitábamos cambiar el modelo de trabajo, que la verdad nosotros no éramos competencia de Aeroméxico, que nos quedara claro, que nuestra competencia es VivaAerobus (por ser de bajo costo y tener sueldos 30 por ciento menores a los de Interjet)."Que Interjet no puede aumentar la plantilla y por eso es necesario que los pilotos tengan mayor disponiblidad", relató.El capitán aseguró que Shaw también expuso que si este nuevo modelo no se implementa, la empresa quebrará en tres meses.Este nuevo esquema laboral será sometido a votación de los pilotos la próxima semana en una asamblea, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta, afirmó.La fuente añadió que el sindicato que representa a los trabajadores de la empresa es el de la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque, aclaró, se trata de un sindicato blanco que nunca se ha caracterizado por tener un acercamiento con ellos.Otro piloto que también labora en la aerolínea dijo que, en el encuentro, Shaw argumentó que solamente con este nuevo modelo se logrará la productividad que necesita Interjet.Sin embargo, esto podría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y la tripulación de los vuelos de la compañía, ya que los pilotos operarían fatigados con esos horarios de trabajo, alertó el piloto.Ambos pilotos mencionaron que el vídeo filtrado ayer corresponde a una reunión entre el director general y sobrecargos de la empresa.Tras esta filtración, William Shaw destacó hoy la alta demanda de la aerolínea para este puente."#DePuenteConInterjet llevamos lleno más del 95% de ocupación este fin de semana largo. ¿Así o más claro? Gracias #familiainterjet", escribió en su cuenta de Twitter.