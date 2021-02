Alertan por posible variante mexicana de Covid-19

Escuchar Nota

"El hecho de que se hayan detectado en cuatro personas no significa que hayan sido las únicas que lo presentan o que puedan estar presentando en este momento, porque no en todos los pacientes que se diagnostican con Covid-19 se realizan estudios para determinar variantes o mutaciones del virus", compartió.



"Este tipo de estudios son complejos en donde no solamente se realiza una PCR sino también se realiza algo que se llama secuenciación del genoma viral para identificar otro tipo de mutaciones y eso es imposible realizarlo en todas las personas que van teniendo Covid", especificó.



, detectada el 27 de enero en cuatro pacientes de, podría ser una cepa local y los casos no serían los únicos., infectólogo y ex director del OPD, afirmó que las posibilidades de que sea unason altas, debido a que solamente una de las personas tuvo contacto con otro individuo proveniente del extranjero.De acuerdo con reportes del, la mutación e484K no se había detectado en, pero aún faltan más estudios para determinar si hay prevalencia de ella enLa característica de laes que puedegenerados por el cuerpo tras una infección oseñaló que esta nueva variante podría estar en más ciudadanos, ya que las pruebas para detectarlas se aplican aleatoriamente.Indicó que los cuatro casos fueron enviados para un nuevo estudio alpara que se confirme si en efecto corresponde a la cepadentificadas en Brasil y Sudáfrica.