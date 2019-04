Alertan por presencia de arsénico en agua Peñafiel

Una investigación de Consumer Reports exhibió al agua Peñafiel por su alto contenido de arsénico. No es nueva la llamada de atención para la marca propiedad de Keurig Dr Pepper, en el año 2009 las autoridades sanitarias de Estados Unidos se detectaron niveles de arsénico que llegaron a los 22 partes por billón (ppb) y seis años después reportaron 10 ppb, ahora se encontraron 17 ppb.Los resultados del estudio pusieron en “el ojo del huracán” a seis marcas de agua en EU:- Starkey, propiedad de Whole Foods.- Peñafiel, propiedad de Keurig Dr Pepper.- Crystal Geyser Alpine Spring Water.- Volvic, propiedad de Danone.- Crystal Creamery- EartH₂OEn lo referente a la marca Peñafiel, se informó que apenas el año pasado, Keurig Dr. Pepper hizo llegar a Consumer Reports un informe de calidad de su producto en que resalta que el agua tenía cantidades no detectables de arsénico.En el reporte se específica que ante los cuestionamientos de Consumer Reports, la compañía realizó un estudio de calidad y comprobó niveles de 17 ppb, por lo que determinó “suspender la producción de agua embotellada durante dos semanas en su planta de México que hace que Peñafiel se exporte a los Estados Unidos”.Incluso, precisó: “Planea mejorar la filtración en la planta para disminuir los niveles de arsénico, dijo la compañía a CR. Para sus últimas pruebas internas, la compañía dijo que usaba un protocolo diferente y consultó a la FDA. Un retiro no está planeado, dijo Peñafiel, pero CR cree que uno debería ser emitido”.Al respecto, Jean Halloran, director de iniciativas de política alimentaria de CR, señaló: "Un nivel de arsénico de 17 ppb es una clara violación del estándar federal de agua embotellada de 10 ppb".Por lo que enfatizó: "Keurig Dr Pepper debe recordar toda el agua de Peñafiel que se encuentra actualmente en el mercado y que puede contener estos niveles de infracción. Si no actúan, la FDA debería obligar a un retiro del mercado ".