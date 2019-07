Alertan por riesgos en materia económica con AMLO

El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advierte sobre el riesgo de que la economía provoque dolores de cabeza en salud, educación y seguridad pública, al cumplirse el primer aniversario de la victoria de Andrés Manuel López Obrador.“Advierto riesgos económicos que ojalá se puedan corregir a tiempo, y el tema de la inseguridad, que mientras se siga teniendo un sistema penal laxo y siga operando la puerta giratoria, veo difícil que se revierta”, alerta.Manifiesta que el primero de julio del año pasado hubo un voto de castigo muy claro de la ciudadanía, de cansancio, “y optó por una propuesta diferente, nueva; considero que en los puntos que supo bien aprovechar Morena y que los trabajó durante toda su campaña, eran mucho de lo que había en el sentir de la gente.Destaca que sin duda eso le dio a AMLO una ventaja muy importante porque tuvieron el doble del nicho de votos que esperaban: “A un año de distancia, creo que los demás partidos, los demás grupos políticos, aún no han encontrado la línea o el hilo de conducción para reagruparse o reorganizarse o replantearse".Considera que tendrán que pasar las elecciones de 2021 para que se piense en algo distinto: "No estoy convencido respecto de qué pueda pasar en el partido en el poder para el 21; entiendo que su apuesta va a ser refrendar la homogeneidad en el Congreso, pero creo que sí van a perder algunas posiciones".Estima que a AMLO le hacen falta propuestas: “La reacción misma de la gente, que no esté convencida con la actuación propiamente del gobierno y que empiece a voltear hacia otros lados; quien primero pueda capitalizar esa búsqueda es quien va a tener los mejores resultados”.