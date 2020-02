Alertan por sitios web que ofrecen películas nominadas al Oscar gratis

Escuchar Nota

“Propagar los archivos maliciosos a través de diferentes canales de distribución les brinda mejores resultados”, aseveró.



“Los ciberdelincuentes no están sujetos a las fechas de los estrenos de las películas, ya que en realidad no están distribuyendo ningún contenido, excepto los datos maliciosos. Sin embargo, como siempre se aprovechan de algo cuando se convierte en una tendencia popular, dependen de la demanda de los usuarios y la disponibilidad real de los archivos”, indicó Anton Ivanov, analista de malware en Kaspersky.



López-Dóriga Digital

La compañía internacional dedicada a la seguridad informáticaalertó a los usuarios de internet debido a que se han encontradoEn un comunicado, la empresa de ciberseguridad explicó que estos, a quienes solicitan realizar varias tareas para acceder a la película deseada.Agregó que se detectaron “más de 20 sitios web de phishing y”, por lo que los usuarios deben estar atentos al phishing y malware.Detalló que los ciberdelincuentes crean cuentas de Twitter para apoyar más la promoción de sitios web fraudulentos, que usan paraKaspersky comparó la actividad maliciosa bajo el nombre de películas nominadas durante las primeras cuatro semanas después del estreno público de la película y encontraron que “” ocupó el primer lugar entre las cintas más utilizadas para este propósito, con 304 archivos maliciosos que llevan el nombre del villano. “” fue segunda en dicha clasificación, con 215, y “” la tercera, con 179.Señaló que la mayoría de estas amenazas aparecieron durante la tercera o cuarta semana después de la premier de la película en cuestión, aunqueSegún datos de la empresa, la piratería es la segunda causa de infecciones de malware, pues en 2019, las tecnologías de Kaspersky registraronA lo anterior se le suma que elpara completar la descarga de una aplicación o archivo, por lo que el riesgo de infección y robo de información es sumamente alto.Añadió que para evitar ser engañado por los ciberdelincuentes, solo se debenpara no tener que preocuparse por las amenazas.Kaspersky recomendó seguir los siguientes pasos para evitar ser víctima de programas maliciosos que simulan ser películas o programas de televisión:• Prestar atención a las fechas oficiales del estreno de películas en los cines, en servicios de transmisión continua (streaming), TV, DVD u otras fuentes.• No hacer clic en, como aquellos que ofrecen la posibilidad de ver una nueva película antes de su estreno.• Observar la, incluso si vas a bajar un video de una fuente que se considera confiable y legítima; este debe tener una extensión .avi, .mkv o .mp4 entre otros formatos de vídeo, definitivamente .exe no es uno de ellos.• Verificar la. No visites sitios web que te permitan ver una película hasta que estés seguro de que son legítimos y comienzan con “”. Antes de comenzar las descargas, confirma que el sitio web es genuino, verificando dos veces el formato de la URL o la ortografía del nombre de la empresa, leyendo los comentarios sobre el mismo y verificando los datos de registro del dominio.• Usar una solución de seguridad que sea de fiar para contar con una