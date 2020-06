Alertan por uso de ivermectina en pacientes Covid

Escuchar Nota

"La revisión concluyó que los estudios sobre ivermectina tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños", expuso la organización.

"Se necesita la debida diligencia y revisión regulatoria antes de probar la ivermectina en la Covid-19", subrayó.

"Por todas las razones mencionadas y de acuerdo con la posición de la OPS sobre el uso de medicamentos para Covid-19 sin evidencia sobre su beneficio, la OPS desaconseja firmemente el uso de ivermectina para cualquier otro fin diferente de aquellos para los que está debidamente autorizado", subrayó la organización.

