Alertan por venta de medicamentos falsos contra Covid-19; ¿Cómo reconocerlos?

Todavía no hay medicamento oficial para enfrentar al COVID-19 y los pocos que se utilizan como terapia probable ya están siendo falsificados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, hizo una investigación luego de recibir denuncias por parte de instituciones de salud y de Roche, creador del producto RoActemra (Tocilizumab).Luego tener acceso a un lote falsificado, la instancia hizo oficial una alerta por la falsificación de Tocilizumab. Se trata del mismo medicamento que fue discordia hace unas semanas entre el hospital ABC y la Cofepris, cuando el primero acusó que una carga del medicamento estaba siendo deliberadamente detenido por el regulador.Indicado originalmente como tratamiento para la artritis reumatoide, el medicamento falsificado encontrado está en dos presentaciones: una solución inyectable 80mg/4ml (con frasco de 4ml), y otra solución 200mg/10ml (con frasco de 10ml). Además de que el medicamento falsificado no tiene instrucciones de uso, hay otras diferencias notorias en el empaque.El documento falsificado tiene el nombre de la fórmula y hasta el logo de Roche, pero carece de leyendas al inferior de la descripción del contenido y concentración.En el empaque primario, es decir el frasco que contiene la solución, también hay diferencias. El tamaño del tapón es mayor, y no tiene los detalles del original. Suele haber también daños al casquillo,Incluso puede que el casquillo sea de forma distinta, o que el frasco mismo en vez de ser transparente sea color ámbar. Todos los frascos en la imagen de arriba son productos falsificados., así como verificar la documentación. La población en general tiene estas fotos y distinciones como ayuda para identificar un medicamento legítimo de uno que no lo es. En todo caso, si ya se tiene, se puede hacer una