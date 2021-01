Alertan por venta ilegal de Remdesivir en México

Escuchar Nota

“En aplicaciones de mensajería instantánea, están circulando compra y venta de artículos de primera necesidad, cubrebocas, tanques de oxígeno, e inclusive la venta de este tipo de vacunas y medicamentos”, compartió.

“Te las podemos enviar, en cuanto lleguen yo ya te marco a este número y te doy el número de cuenta para que me puedas hacer el depósito o la transferencia, una vez que quede yo ya te confirmo, me mandas la dirección y se te envía”.

Ante el repunte de contagios poren el país, laaprobados como tratamiento para atender los casos graves se ha disparado.De acuerdo con Roberto Espinoza, integrante de la, esta venta se da en redes o hasta en grupos de WhatsApp.Uno de estos insumos médicos es el, un fármaco desarrollado para tratar la Hepatitis C y posteriormente probado contra el ébola, que ha sidopor su eficacia en algunos pacientes portadores de Covid-19.El tratamiento para una persona puede ser de hasta 12 dosis, actualmente, el Remdesivir está agotado en todas las farmacias del país, lo que también ocasiona un mercado negro. MILENIO contactó a un proveedor a través de Instagram, sin un nombre real, el vendedor ofreció, esto en Culiacán, Sinaloa. Para habitantes de otros estados, ofrece la opción de que se le pague por deposito bancario o pide que se compre un vuelo de avión para que alguien transporte el fármaco y el intercambio sea en persona.En la Ciudad de México,, de quien preferimos guardar su identidad. Al comentarle que necesitábamos el fármaco, declaró a MILENIO que él no tenía donde conseguirlo, pero que conocía a alguien que lo vendía por 36 mil pesos cada dosis.El tratamiento que recibe cada persona depende de su estado de salud, sin embargo, algunos médicos lo están recetando en una dosis mínima de seis, es decirAl hablar con el proveedor y comentarle que requerimos de una dosis de seis frascos, contestó:De acuerdo con Roberto Espinoza, la excesiva demanda del fármaco y su baja producción hace que los precios se eleven, pero que también eso está propiciando, por lo que piden que antes de acceder a un depósito se pida entreguen el producto o avisen a la atención de la policía cibernética para que reciban atención.No solo eso, la alta demanda del Remdesivir para mejorar la salud de pacientes con Covid-19, ha provocado que el mercado ilegal se internacionalice. MILENIO también contactó a un proveedor en, con ellos el costo del fármaco es dey en caso de que no cuenten con el tratamiento completo, recomiendan a un proveedor en Colombia.Si bien hace unos días el secretario de relaciones exteriores,, informó que ya se había enviado a la Cofepris una solicitud para regular la venta del Remdesivir, la