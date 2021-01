Alertan por venta ilegal de vacuna Moderna contra COVID en México

Escuchar Nota

"La vacuna contra COVID-19 de la empresa Moderna TX, Inc., por el momento, no está autorizada en México", asentó la Cofepris y acusó que cualquier vacuna contra el coronavirus que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, "constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia".



"Se dio con la vacuna de la influenza (2009), con las pruebas COVID y ahora con la vacuna de Pfizer, lo que pone en serio riesgo la salud de la población", señaló en entrevista con Efe.



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario () de México informó este viernes sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmaceútica Moderna, a través de redes sociales.Además, destacó que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna en el extranjero con fines de importación y comercialización en el país.En un comunicado, el organismo señaló que recibió informes sobre la venta de la citada vacuna a través de las redes sociales lo que calificó de ilegal y recordó que en México la aplicación de la vacuna contra el coronavirus es gratuita de acuerdo a la, establecido por la Secretaría de Salud.El organismo alertó a la población de que en caso de encontrar a la venta la vacuna de Moderna "no debe adquirirla, ya que, por el momento, no está autorizada su venta".Además pidió a la población que "si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria en el sitio de internet de Cofepris.Hace una semana, el presidente delde México, Raúl Sapién Santos, dijo que el crimen organizado se ha aprovechado con campañas falsas de vacunación y la venta de vacunas ilegales en este país que ponen en riesgo la salud de la población y muestran hasta donde llega su capacidad de organizar negocios fraudulentos.México busca vacunar a sus ccon un plan que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022.Hasta este viernes, México acumulaba 1.73 millones de contagios 147,614 y más de 147,000 decesos por la pandemia.