Alertan que ‘Alito’ podría elegir candidatos a Gobernador y Alcaldes

"A nadie le hizo caso. Y se impuso", añadió la fuente quien contó que la sesión duró apenas 55 minutos y en la que participaron 483 de 600 consejeros.



En una atropellada sesión virtual del Consejo Político Nacional, el presidente del PRI, Alejandro Cárdenas, impuso un cambio a los estatutos para asumir la facultad de elegir a candidatos a Gobernador y Alcaldes, haciendo a un lado a la militancia y los comités estatales del tricolor., advirtió una fuente parlamentaria que siguió los trabajos en su calidad de consejero político.Alito, como llaman a su líder los priistas, se negó en reiteradas ocasiones a ceder la palabra a sus correligionarios, a pesar de que los consejeros solicitaban la palabra alzando la mano.Alito pudo impulsar la reforma para elegir a los candidatos a Gobernadores y Alcaldes en una votación en la que el Secretario Técnico no informó del cómputo respectivo.para desahogar por primera vez una sesión del CPN vía remota, pero no tiene la autorización para desarrollar ejercicios de votación, por lo que las resoluciones podrìan ser facilmente impugnables., que tiene facultades expresas- a los coordinadores parlamentarios, pero los Gobernadores le habían advertido que no intentara avanzar en ese sentido y desistió de impulsar esa reforma en el seno del CPN.Asimismo, frenaron a su dirigente con otra propuesta que pretendía que los coordinadores parlamentarios hicieran saber, con 72 horas de antelación,