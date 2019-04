Alertan riesgo de embargo a México por pesca de totoaba

Uno de los mayores riesgos para el país si no se realizan acciones concretas para evitar la pesca furtiva del pez totoaba, práctica que pone en peligro a la vaquita marina, es que autoridades estadounidenses ordenen un embargo pesquero generalizado para todo el país y no sólo donde se comete esa actividad, coincidieron expertos.Ya hubo un primer antecedente en 2018, cuando, en respuesta a una demanda presentada por organizaciones no gubernamentales (ONG), la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos ordenó prohibir las importaciones de pescados y mariscos ante la incapacidad de frenar la muerte de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, informó La Razón Miguel Rivas, coordinador de la Campaña de Océanos Greenpeace, mencionó que este embargo podría extenderse a todo el país si no se atiende el problema de la pesca furtiva. Consideró que, si bien se habla de detenciones, hasta el momento no hay procesados en México por la venta ilegal de totoaba.Ramón Franco, presidente de Administración de la Federación de Cooperativas Ribereñas “Andrés Rubio Castro”, aseguró que el riesgo del embargo total está “a la vuelta de la esquina”, pues actualmente los pescadores salen para capturar pez chano con redes que están prohibidas y ese sería otro motivo para impulsar la retención de los productos, debido a que la presencia de las pangas pone en peligro a la vaquita marina.“A lo mejor el Gobierno no lo asimila al 100 por ciento porque cree que el embargo sería solamente para San Felipe del Golfo, cuando la realidad es muy distinta, porque el embargo sería para todo el producto mexicano, las afectaciones serían a nivel nacional”, explicó.Como pescadores, añadió, tienen todos los permisos para ejercer la pesquería legal, pero además de salir al mar con la prohibición de por medio, porque están en una zona de reserva, trabajan con redes que no están respaldadas por el Gobierno.“Nuestras redes trabajan directamente al fondo del mar, no están en la superficie, donde anda la vaquita. Quiero dejar claro que los pescadores legales no son los que están acabando con la vaquita”, afirmó.Lorenzo Rojas, presidente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (Cirva) coincidió en que, de seguir la situación, se puede extender el embargo o hacerlo más estricto.El problema es tan serio, dijo, que es responsabilidad de múltiples actores, no sólo del Gobierno, incluso de las propias ONG que voltearon a ver a la especie hasta muchos años después.En la edición de ayer, La Razón dio a conocer que, en últimos meses, desde que se canceló el apoyo del Gobierno Federal para los pescadores del Golfo de California, la pesca ilegal se intensificó en la zona de San Felipe y Santa Clara, al grado de que todos los días hay cazadores furtivos del pez totoaba.