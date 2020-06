Alertan riesgo para menores en reactivación de caravanas migrantes

Escuchar Nota

“Los niños migrantes seguirán siendo deportados y si vienen en las caravanas es porque se protegen en ellas. Por la crisis que se vive en sus países es muy probable que comience a aumentar la movilidad y tránsito de personas hacia México”, destacó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

“En nuestros albergues ya fumigaron, pero no estamos en condición de recibir a migrantes por la pandemia. En Oaxaca tenemos 50 personas adentro y 50 afuera. Están cruzando por la frontera en grupos pequeños, guiados por los polleros”, dijo.

“En nuestro albergue sólo tenemos cuatro menores de edad. Frente al albergue hay dos campos donde se han estado quedando. Les llevamos comida, pero estamos acordonados; si hay menores recomendamos que la autoridad local se los lleve porque no podemos hacer nada”, dijo.

A un día de que se reactiven las, expertos aseguran que, ya que existe la posibilidad de queDe enero a abril de 2020, el, que corresponden al 12.2 por ciento de la población total.En ese mismo lapso,, según un reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob).De éstos, dos mil 615 tienen entre 12 y 17 años; mientras que dos mil 241 oscilan entre los cero y los 11 años. Del primer grupo se detectó que; es decir, 64.9 por ciento. En tanto que en el segundo se encontró que 149 (6.6 por ciento) viajaban solos.Estos menores están expuestos a, advierte la organización Save The Children.De acuerdo al más reciente reporte del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en mayo pasado,“80 por ciento de los niños en las caravanas viene acompañado y se debe anteponer su protección, pero México se ha visto rebasado cada que llega un grupo de personas.”, explicó Ana Saínz, directora de Sin Fronteras, a La Razón Además, elcomplica el panorama para los migrantes, ya que no pueden ser recibidos por el temor a que el contagio se extienda entre la población.El padre, activista en derechos migrantes, advirtió que, cuando las fronteras se relajaron.Gabriel Romero, integrante de Movimiento Mesoamericano y dueño de un albergue en Tenosique, Tabasco, coincidió en que por el momento no se puede recibir a ningún migrante y advirtió que han llegado al menos dos grupos nuevos que lograron pasar por la frontera.