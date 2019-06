Alertan sobre extinción de jirafas

Puebla.- El 96 por ciento de la población mundial de jirafas ya ha desaparecido, por lo que si no se adoptan medidas para protegerla, la especie se extinguirá en menos de 10 años, alertó la directora general de la Fundación para la Conservación de la Jirafa, Stephanie Fennessy.Las jirafas enfrentan una “extinción silenciosa”, lamentó Fennessy, en la víspera del Día Mundial de la Jirafa, el mamífero más alto del mundo que actualmente está incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de especies amenazadas.Este reconocido animal de largo cuello es una especie icónica de África, en donde existen programas de protección; sin embargo, ha registrado una dramática disminución en su tamaño poblacional y ya ha sido declarada extinta en siete países del continente.De acuerdo con datos de la UICN, en el año 1985 se contabilizaban aproximadamente 160 mil jirafas y para 2015 el número de individuos había disminuido a 97 mil, una disminución que se estima entre 36 y 40 por ciento, por lo que en 2016 fue inscrita como especie vulnerable.A pesar de que las jirafas se encuentran protegidas en muchos de sus hábitats, las estadísticas muestran que la población de esta especie continúa disminuyendo.Al respecto, el director general del parque temático mexicano Africam Safari, Frank Carlos Camacho, aseguró que las jirafas ya llegaron a “un grado de extinción que no se conocía”, de tal forma que hoy sólo queda un cuatro por ciento de ellas y advirtió que podrían desaparecer en la próxima década.Y es que pesan sobre ellas muchas presiones como la cacería ilegal, la pérdida del hábitat, incendios, cambio climático, enfermedades, cambios relacionados con el uso de la tierra, conflictos y disturbios humanos, según la UICN.Las jirafas que sobreviven están en lugares remotos, pero allí aún hay guerrillas como Angola y Somalia, desafortunadamente “se van a extinguir por completo si no se frena esto”, dijo Camacho y refirió que existe un programa internacional de conservación y situaciones particulares para mantener la genética.De las nueve especies de jirafas que habitan en el parque mexicano, una de ellas está amenazada, por lo que especialistas trabajan en su rescate.