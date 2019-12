Alessandra Rosaldo cuenta los detalles de su próxima boda

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo confirmó que tendrá otra boda con Eugenio Derbez, pues el actor le pidió matrimonio nuevamente.



En medio del viaje a Marruecos que la cantante realizó con el resto de la familia Derbez para la grabación de un reality, la actriz le volvió a dar el sí.



Aunque ya llevan más de 7 años de matrimonio y comparten una hija, la pareja prometió que se casarían muchas veces en diferentes rituales.



Es un sueño que desde antes de casarnos dijimos: 'nos gustaría casarnos muchas veces, en todos los países, de todas las maneras, bajo todos los rituales'… ¿eh? Y la verdad es que no lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. Entonces, ahí está esa segunda propuesta, vamos a decirle que cumpla”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.



También compartió cómo le gustaría que fuera este segundo enlace.



"Pues tendrá que ser algo muy íntimo, muy chiquito. Me lo imagino quizá frente al mar, no sé si en la playa o a lo mejor con en una montaña con el mar ahí, de frente, pero sí, algo mucho más íntimo"



Sabemos que la pareja es una de las más románticas y que Alessandra sí que se toma en serio el compromiso.