Alex Carrillo invita a explotar la creatividad

Con tan solo 22 años, el joven saltillense Alex Carrillo ha superado fronteras gracias a su enorme talento artístico que plasmó en su libroy que fue lanzado al mercado internacional el pasado mes de octubre a través de la plataformaSe trata de la primera publicación de este apasionado por el arte visual que se ha fijado el objetivo de hacer que quienes adquieran este libro para colorear exploten al máximo su creatividad, además de promover entre ellos un mensaje de respeto a la diversidad.A pesar de que solo han transcurrido un par de meses desde que salió a la venta el libro, Alex destaca con orgullo que este ya ha sido adquirido en Países Bajos, Panamá, Canadá y Estados Unidos.Curiosamente, este proyecto surgió en el contexto de la, cuando el joven saltillense tuvo que dejar sus clases presenciales de la carrera en Animación y Arte Digital en el Tec de Monterrey para llevarlas en línea como el resto de estudiantes. Fue ahí cuando se dio cuenta que la suspensión se extendería por muchos meses, por lo que en junio de este año inició con este proyecto que logró concretar en septiembre y luego sometió a dictaminación de, la editorial de Amazon.Así, a principios de octubre esta obra salió a la luz pública y ha recibido una buena respuesta por parte del público, al grado de que algunos sicólogos están recomendando a sus pacientes adquirir este material para colorear con fines terapéuticos.Desde pequeño, Alex sabía que deseaba dedicarse a esto al ver los dibujos animados de Hanna Barbera y posteriormente encontrar su inspiración en las películas de Disney y la forma que tenían personajes como Tarzán o Hércules.Asimismo, el talentoso saltillense explica que algunas celebridades forman parte de todo este cúmulo de creatividad que ha explotado a lo largo de su vida, como es el caso de Steve Jobs y de Kobe Bryant.Con el fundador de Apple Alex se dio a conocer entre sus compañeros de secundaria y sus familias cuando lo dibujó después de su muerte y formó parte de la imagen visual de la Feria de Ciencias de su colegio.En el caso del basquetbolista, el saltillense conquistó las redes sociales cuando hizo una ilustración de Bryant utilizando prendas de una firma de ropa de Justin Bieber, lo que hizo que el cantante canadiense terminara por seguirlo en redes sociales.Por todo esto, Elite charló con Alex Carrillo para conocer los pormenores de esta carrera que apenas comienza y se vislumbra un gran futuro para este saltillense que ha sabido explotar su talento de la mejor manera posible y hoy invita a todos a hacer lo mismo de cara al nuevo año que está a unos días de comenzar.Desde chico, recuerdo que tenía entre 2 o 3 años y me encantaba colorear, las maestras del kinder le decían a mi mamá que era sorprendente que un niño tan pequeño pintara así, sin salirse de la raya, así le agarré mucha pasión desde muy chico a esto. Me encantaban las caricaturas de Hanna Barbera, me encantaba ver dibujos moviéndose y luego, como a los 5 o 6 años, me sorprendió mucho que se podía hacer eso, entonces comencé a dibujar, a crear mis personajes y así fui encaminando mi trayectoria de ilustrador. Más adelante, en secundaria me di cuenta que se podía hacer algo con el arte y que mi arte podía llegar a más personas cuando falleció Steve Jobs y le hice un dibujo que le llamó la atención a mis profesores de secundaria, por lo que lo usaron para la Feria de Ciencias de ese año como un cartel gigante y para mí fue como ver mi obra en un museo de arte, como mi primera exposición porque era lo único que se veía, desde ahí me di cuenta que se podía hacer algo con el arte.Me identifico un poco más con el estilo que tenía Disney en el pasado, me encantaba ver sus películas y cómo hacía personajes como Tarzán, Hércules, que con solo ver sus siluetas los reconoces. Toda esa inspiración me gustó mucho, además me gusta exagerar un poco las expresiones, los ojos grandes, las bocas, un poco para un lado y todo eso. Así fue surgiendo mi estilo, inspirándome de varios artistas para ponerle lo que me gusta, peinados diferentes, más o menos así fue como me he ido inspirando.Entré a preparatoria en el Tec de Monterrey y desde muy chico yo sabía que quería trabajar en Disney, en Pixar o en Sony Animation, en fin, en algo relacionado con la animación. Me acuerdo que comenzó la prepa y a todos mis amigos les preguntaba qué querían ser y decían abogados, doctores, etcétera, así me alejé un poco del dibujo para tratar de ver qué más podía hacer y entré a Administración de Empresas, una carrera que no me gustó y me acuerdo que el primer día de clases me sentía desmotivado así que me puse a dibujar durante dos o tres meses que duraron los cursos y un amigo me recomendó abrir mi página de Instagram, fue cuando me di cuenta que lo podía hacer profesionalmente porque muchas personas comenzaron a compartir mis dibujos, entre ellas la marca de Scribe México cuando hice unos dibujos a partir de la película de Coco y ellos lo compartieron, para mí fue ver que mi arte, todavía sin ser un profesional, podía llegar a personas o marcas, entonces me di cuenta que estos sí tenía que ser lo mío.Desde un principio lo aceptaron porque siempre he dibujado, sabían que tenía este talento y que yo trabajaba por mejorarlo más. Sí hay varias personas a mi alrededor que me han dicho que no se puede, que del arte no se vive, pero siempre he tenido la confianza de que voy por buen camino, de que el trabajo duro le gana al talento, así es como he estado siguiendo y el apoyo afortunadamente de mis amigos cercanos y mi familia ha sido bueno.Fue algo muy simple, ellos acababan de empezar su página de Instagram en 2017 y compartieron mis dibujos, pero fue hasta 2018 en el Día de San Valentín que me invitaron a hacer un dibujo enfocado al ámbito de la amistad, fue un dibujo simple, pero les gustó muchísimo y fue el dibujo que usaron ese año para sus redes sociales.Después de lo de Scribe, seguí con mi Instagram, así fue como personas de diferentes partes del mundo y de distintas edades comenzaron a ver mi arte y les llamó la atención, aunque para mí era un poco difícil mantener el equilibrio del tipo de dibujo que puede ser para niños, adolescentes o adultos. Así, en 2019 varios niños y adolescentes me comenzaron a seguir y me pedían ue les pasara el dibujo sin color para ellos colorearlo. Ahí pensé que estaría padre hacer un libro para colorear, me acuerdo que este año al comienzo de la pandemia sabía que se venían momentos difíciles y se me ocurrió esto como una manera de despejarse de todo, hacer un libro para colorear con varios dibujos míos, lo comencé en junio, entonces de junio a septiembre, Quería combinar cosas que me gustan a mí para darme a conocer como artista, como lo es la moda contemporánea y películas como Perdidos en Tokio de Sofía Coppola, además agregué un tema muy importante que es la diversidad, este año lamentablemente ha pasado de todo y algo bueno que se puede rescatar es que ha habido muchos movimientos para que las personas se expresen, me gustó mucho ese concepto, entonces mi arte quise guiarlo por ese camino e hice este libro para colorear que son personas de diferentes partes del mundo, de género, de personalidades, de atributos físicos, conviviendo entre sí, el libro se llama Faces porque es eso, rostros de diferentes partes del mundo sin juzgar a nadie. También algo que me gusta mucho de este libro, es que yo les doy el 10% al público con la línea del dibujo y ya ellos con el otro 90% le dan vida al personaje, son más de 50 personajes que hice en este libro.La editorial que lo distribuye es Amazon Kindle para diferentes partes del mundo, ha llegado a países como Netherlands, Panamá, Canadá y Estados Unidos, y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta, yo le decía a mi mamá 'con que venda un libro me voy a convertir en la persona más feliz del mundo' y a la semana se convirtió en Bestseller en Amazon, en la categoría de Arte y Cine en Lengua Extranjera porque muchas personas les gustó el concepto.Una frase que a mí me define es "hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo", esta frase me gusta porque estoy en una profesión en la que todavía está el estereotipo de que no se puede vivir del arte, pero yo veo el arte como si fuera un chispa que tenemos dentro y si esa chispa sigue creciendo, es por algo, y a pesar de que me dé un poco de miedo, yo lo sigo haciendo y ahorita estoy muy contento de todo lo que está pasando.Una de las metas que he tenido desde chico es dirigir un largometraje animado para cualquiera de los grandes estudios de animación, como Disney Pixar, Dreamworks o Sony Animation, por eso creo es que ese es mi más grande sueño, aunque ahorita he tenido la oportunidad de dirigir varios cortometrajes animados. Tambiém me gustaría ver una de mis obras en el Museum of Modern Art de Nueva York.Si deseas conocer más sobre las creaciones del saltillense Alex Carrillo, síguelo en sus redes sociales:-Instagram: alexcarrillo.art-Twitter: AlexCarrilloF50 personajes creados por Alex Carrillo tiene el libro."El libro se llama Faces porque es eso, rostros de diferentes partes del mundo sin juzgar a nadie"."Algo que me gusta mucho de este libro, es que yo les doy el 10% al público con la línea del dibujo y ya ellos con el otro 90% le dan vida al personaje"."Yo veo el arte como si fuera un chispa que tenemos dentro y si esa chispa sigue creciendo, es por algo".