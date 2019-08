Alex Lora se pronuncia a favor de las protestas feministas

El músico poblano,, dijo estar a favor de las protestas que realizaron las mujeres el fin de semana pasado en contra de la“Está bien que las chavas se manifiesten y le pidan al gobierno que reaccione porque todos alegan y proponen, pero no veo que hagan nada, incluso hay lugares donde hay más violaciones que asesinatos” dijo Lora.En su asistencia al evento de los 40 años del Museo de Cera, acompañado de “su domadora”,, dijo en una entrevista quehasta que logren pensar en las consecuencias que pueden tener., porque cuando detienen a los violadores los sueltan como si no hubieran hecho nada, deben de castigarlos de una forma que la piensen más para hacerlo”, aseveró el vocalista de la agrupación El Tri.Cabe mencionar que el rockero tiene una canción que habla sobre la situación de violencia que viven las mujeres, misma que se llama“Estamos en un país que no escucha, ni siente nada y olvida todo”