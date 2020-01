Alex Perea da el último adiós a sus compañeros de Televisa fallecidos

Escuchar Nota

"En la producción de Rubén Galindo siempre hay una sana convivencia y la prueba es que estamos apoyando a las familias hasta el final", añadió Perea, quien acudió a la agencia funeraria a dar el último adiós a sus compañeros.



"Todos estamos muy tristes", dijo el actor, quien señaló que el productor Rubén Galindo ha estado en contacto con los deudos y que si no ha dado comentarios al respecto es por respeto, porque también es un golpe fuerte perder a gente querida.

El actor, producción de Rubén Galindo., quien protagoniza la serie,, "creo que es muy fuerte para todos los compañeros que trabajamos con ellos".Perea, por lo que lo recordó con cariño: "Él era una excelente persona que nos hacía reír todo el tiempo, además de ser muy profesional".Comentó que con Jorge, luego de tanto tiempo de convivencia,"me hubiera gustado que como siempre hubieran dicho corte y cada quien a su casa, pero no fue así".Respecto a Luis Gerardo señaló que no tuvo la oportunidad de convivir tanto con él, debido a que tenían escenas muy diferentes, "lo conocí en un llamado que tuvimos y tenía muy buena vibra.Destacó quey será en el transcurso de la semana cuando sepan lo que sucederá, "no sabemos si paremos definitivamente o se proseguirá".