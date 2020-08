Alex Sirvent revela que se unirá a reencuentro de Mercurio tras años de negarse

Escuchar Nota

"Los dientes no se te caen si en tres semanas no te los lavas. […] En Survivor te crece la voluntad y todo", compartió el cantante y actor, quien también formó parte de La Onda Vaselina.



"En esta cuarentena, si podemos reducir los gastos, comamos mango y plátano", recomendó.



En el foro de #Ventaneando tuvimos a @alex_sirvent para que nos contara en EXCLUSIVA y con lujo de detalle todo lo que vivió en @mexico_survivor.



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/RHRszhKaCA — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 25, 2020

Este martes,adelantó que habrá, al que por fin se unirá después de que, por años, rechazó volverse a reunir con la agrupación.Durante el programa Ventaneando, el actor y cantante habló de su experiencia enel reality del que fue expulsado esta semana.Pero, al finalizar la charla,. Sin embargo, no quiso dar más detalles, pues aseguró que pronto habrá una conferencia de prensa que dará la agrupación a la que perteneció en los noventa.Dicho anuncio sorprendió a los fans del cantante y de la banda: durante años, Sirvent afirmó que no volvería a dar conciertos con Mercurio. Incluso en 2017, durante una entrevista, dijo sentirse muy cómodo con la actuación.Ahora, al parecer el reality de supervivencia cambió la forma de pensar de Sirvent, quien se mostró emocionado por regresar a los escenarios con la agrupación.“En Survivor te crece la voluntad”, afirma el cantanteDurante la emisión, Alex Sirvent compartió con los conductores de Ventaneando cómo fueron las semanas en el reality.Y es que el cantante vivió fuertes experiencias: en dos meses, no se pudo lavar el cabello, por ejemplo. No obstante, para Sirvent fue algo positivo: se dio cuenta de que hay muchas cosas que no necesitamos para vivir.Asimismo, Sirvent le agarró amor a la fruta. Como en Survivor cada quién consigue su propia comida, encontró un árbol de mangos y comía 14 al día. Aunque apuntó que a veces le daba diarrea por la noche.Ve aquí el video donde el cantante comparte su experiencia en Survivor México 2020:Información de Radio Fórmula