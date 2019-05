Alexa Moreno, de las 100 mujeres más influyentes de México

La gimnasta mexicana Alexa Moreno figura en la lista de la Revista Forbes de las 100 mujeres más influyentes de nuestros país; son 10 las mujeres que destacan del ámbito deportivo.Dentro de la lista destaca la gimnasta Alexa Moreno por las medallas obtenidas en los Campeonatos Mundiales en el Salto de Caballo, de igual manera otra que aparece en dicha lista es a delantera del Levante, Charlyn Corral.Alexa Citlali Moreno Medina es una gimnasta olímpica mexicana, medallista de bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia de 2018, siendo la primera mexicana en lograr un podio en dicho certamen.Actualmente estudia la carrera de arquitectura en su ciudad natal.El nombre de María Fassi aparece luego de obtener el segundo puesto en el Campeonato Amateur de Mujeres en Augusta National.La pequeña de 12 años de edad, ‘Bibi’ Wetzel aparece luego de conquistar la medalla de Oro en el All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down 2018.Otras figuras del deporte nacional que aparecen en la lista son: Mónica Vergara (entrenadora del Tri femenil Sub 17), Liliana Ibañez (nadadora), Katty Martínez (jugadora de Tigres Femenil), 'La Barbie' Juárez (boxeadora), María Fassi (golfista), Marisela Peña (presidenta de la AAA) y Bárbara de Regil (actriz e impulsadora del fitness) aparecen en el mencionado registro por lo realizado en el ámbito deportivo.