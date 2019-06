Alexa Moreno gana bronce en Korea Cup

La medallista mundial Alexa Moreno consiguió bronce en la Korea Cup Jeju 2019, en el salto de caballo.La gimnasta mexicana tuvo una puntuación de 14.367; la coreana Yeo Seojeong se colgó el oro con 14.817 y la uzbeka Oksana Chusovitina con 14.550 se llevó plata."Una competencia más, una experiencia más. No será fácil lo que viene pero hay que enfrentarlo."PD. La chica coreana es asombrosa y no estoy segura de si ha podido meterlo al código, pero ha competido un salto inédito y lo ha hecho muy bien, mis más sinceras felicitaciones", escribió Moreno en su cuenta de Instagram.Esta medalla es la primera después de quedar fuera de la Selección que representará a México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras no poder participar en la tercera evaluación por una lesión.