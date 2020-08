Alexa Moreno rechazó medio millón de pesos para participar en Exatlón

Escuchar Nota

La trecientemente anunció su nueva temporada del, undonde participan deportistas y ex deportistas, quienes se ven tentados a participar por la cantidad de dinero que ofrece la empresa a los participantes.Esa tentación la vivióen 2018, ya que le ofrecieron medio millón de pesos para estar en el programa por solo dos semanas, sin embargo, la gimnasta rechazó la oferta, ya que estaba de por medio el, donde la bajacaliforniana hizo historia para nuestro país al lograr la medalla de bronce en el salto de caballo.Sin embargo, Alexa sí pensó en la oferta, ya que en ese momento no contaba con la beca del), luego de que fue dada de baja por no haber participado en losy del Caribe de Barranquilla 2018.En enero de ese año, lale hizo firmar una carta compromiso a la gimnasta, donde se le indicaba que para mantener la beca debía participar en la justa centroamericana, perono quedó seleccionada para ese evento, por lo que en julio le fue retirada la beca, pero después de ganar el bronce mundial en noviembre, ese apoyo económico volvió en diciembre.La segunda temporada delse estrenó el 13 de agosto, por lo tanto,vio que era una buena oferta de dinero ya que solamente era participar por dos semanas, pero su enfoque de ir al Campeonato Mundial fue determinante para no participar en elDespués de ese bronce en el Mundial, la bajacaliforniana tuvo un repunte en su carrera y subió a otros podios internacionales, como en la Copa del Mundo de Azerbaiyán del 2019, donde se colgó el bronce en salto de caballo. Además, en ese mismo año clasificó a las finales en las ediciones deAhora ya está clasificada a los, consiguió ese boleto en el2019.Actualmente la gimnasta recibe deuna beca mensual de 57 mil pesos (cantidad menos impuestos).