Alexander Payne niega haber abusado de Rose McGowan cuando ella tenía 15 años

"Rose McGowan y yo siempre hemos tenido interacciones muy cordiales, y admiro su compromiso con el activismo y su voz en un movimiento importante e histórico. Sin embargo, lo que ha dicho sobre mí en publicaciones recientes en las redes sociales es simplemente falso", expuso hoy Payne en una columna en el portal Deadline.



"Rose se equivoca cuando dice que nos conocimos cuando ella tenía 15 años a finales de los años 80. Yo fui un estudiante a tiempo completo en UCLA de 1984 a 1990 y sé que por entonces nuestros caminos nunca se cruzaron", defendió.

"Nunca he trabajado con Showtime o dirigido bajo otro nombre que no sea al mío", aseguró.

"Rose y yo nos conocimos años después, en 1991 (él tendría en torno a 30 años y ella alrededor de 18) durante mi primer trabajo como director, cuando ella se presentó para un cortometraje de comedia que estaba haciendo para una serie de Playboy Channel", contó.

"Aunque no consiguió el papel, me dejó una nota en el cásting pidiendo que la llamara. No tenía razón para cuestionar qué años tenía ya que el papel al que se presentó requería a un intérprete que fuera mayor de edad. Después salimos juntos un par de veces y seguimos en términos amigables durante años", afirmó.

"Hice una prueba para él con 15 años. Después de mi experiencia con él, dejé la actuación por completo hasta que fui 'descubierta' con 21 años", señaló.

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

rechazó este viernes las acusaciones de la actriz, que a mediados de agosto aseguró que el director abusó sexualmente de ella cuando era una adolescente de 15 años.Payne también negó quey él vieran juntos una cinta de porno "softcore" (porno blando) que presuntamente dirigió bajo otro nombre para Showtime.Payne expuso su versión de cómo se conocieron.El director finalizó su escrito resaltando que, aunque no puede permitir que "declaraciones falsas" sobre él "no sean corregidas", sigue "deseando lo mejor para Rose".Payne es uno de los directores estadounidenses más aplaudidos de los últimos veinte años, cuenta con dos Óscar al mejor guion adaptado por "" (2004) y "" (2011), y su filmografía incluye otros títulos como "About Schmidt" (2002) o "Nebraska" (2013).La versión de McGowan sobre lo sucedido con Payne es muy diferente."Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno 'softcore' (porno blando) que dirigiste para Showtime con otro nombre", aseguró McGowan en el primero de los tuits en los que detalló su acusación."Todavía recuerdo tu apartamento (en el barrio de Los Ángeles de) Silver Lake. (...) Me dejaste en una esquina después. Tenía 15 años", añadió.La actriz, que es una de las voces con más eco en el movimientoen contra del, dijo que espera de Payne que reconozca lo sucedido y "una disculpa" y agregó que no quiere "destruir" al director o a su carrera.Poco después, McGowan publicó un nuevo mensaje dando más detalles de su acusación y de las razones que le han llevado a hacerlo público ahora."Durante años, había creído que lasque tuve con un hombre fueron una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí", explicó la intérprete conocida por la serie "Charmed" (1998-2006) y por la cinta "Grindhouse" (2007)."Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta", afirmó McGowan, quien dijo que por haber estado dentro de "la secta de Hollywood" no se había dado cuenta hasta ahora de que aquello fue un episodio de abuso.