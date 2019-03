Alexis Chaires alza la voz contra el feminicidio

Aunque para muchos el rap y hip hop sólo representa hablar de sexo, drogas y perversiones, existen artistas que suelen recurrir al género para realizar una crítica social o simplemente expresar su sentir ante alguna situación con la que no se está de acuerdo.Ejemplo de ello, en la década de los 80 y 90 nacería Niggaz With Attitud (N.W.A.), considerados como los pioneros del gangsta rap, un subgénero del rap que a través de sus letras, busca reflejar el estilo de vida de las personas que viven en zonas marginadas o en situación de vulnerabilidad y que en muchas ocasiones son reprimidos por la sociedad.El grupo conformado por DJ Yella, Eazy-E, Ice Cube, MC Ren y Dr. Dre, se destacaron por su dura crítica contra el sistema y el trato de los policías hacia las personas afrodescendientes en los barrios de Compton, California, Estados Unidos.Más de 20 años han trascurrido desde la revolución que marcó N.W.A. para la escena del rap, y actualmente existen artistas que de alguna u otra forma, deciden seguir esta línea y a través de sus canciones, realizar una crítica social respecto a diversas situaciones que ocurren en su entorno.Para prueba de ello se presenta Alexis Chaires, quien platicó con Zócalo respecto a la salida de su nuevo material titulado Feminicidio, el cual espera ver la luz este 28 de mayo a través de YouTube.Nacido en Monterrey, Nuevo León, Chaires comenzó su carrera dentro de la escena del rap con apenas 16 años, y dos años más tarde realizaría su primera gira, donde recorrió diversas ciudades de la República Mexicana. Actualmente tiene 21 años y con tres álbumes de estudio, presenta su nuevo material que promete dejarle algo más a sus seguidores, pues destaca que tiene “un público bien atento. Un público que me va a seguir la marcha en todo lo que yo haga”.Comentó que su principal motivo para realizar dicho tema fue para “alzar la voz”. “Uno se cansa de que la gente se quede callada por miedo”. Además invitó a su público, a los hombres a que también alcen la voz y no sólo se mantengan como observadores, sino también incluso cambien un poco su perspectiva respecto al trato con las mujeres.Destacó que quiere ser un artista que trascienda gracias a las intenciones y los temas de sus canciones, pues “quiero que mi música sea una crítica fuerte. Quiero que mi música sea una enseñanza. Quiero marcar la diferencia. Quiero que mis letras marquen la diferencia”, declaró.Agregó también que, busca que la escena no se convierta en el sólo “hablar de temas como las drogas, el sexo, las matanzas o el pandillerismo. Que también podamos convertir el arte de la música en un mensaje positivo”, expuso.Por otro lado, el joven señaló que otros artistas se niegan a expresar a través de su arte este tipo de temas que son difíciles, pues sufren de un miedo a la censura y, por otro lado, “hacen música porvender”.Al finalizar, agregó que tiene fe y confianza en sus seguidores “y que de alguna manera, puedan diferenciar el tema y dejar en claro, que se puede hacer algo”.“Podemos alzar la voz tanto como hombres, como mujeres. Yo no le tengo miedo a la censura. No le tengo miedo a hablar de lo que nadie se atreve”.A finales del 2018, la oficina de la ONU Mujeres, declaró a través de un informe, seis de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia en algún punto de su vida, mientras que nueve mujeres son asesinadas en México, todos los días.