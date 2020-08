Alexis Vega y Fernando Beltrán de Chivas dan nuevamente positivo al Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los jugadores de Chivas Alexis Vega y Fernando Beltrán, arrojaron nuevamente un resultado positivo por Covid-19, luego de que fueron examinados por segunda ocasión.



Ambos elementos revelaron a través de sus redes sociales por medio de un comunicado que no estarían disponibles para el inicio del torneo, luego de que Fernando Beltrán a falta de dos días el 23 de Julio dio a conocer la noticia, y el mismo día del encuentro el 25 de Julio Alexis Vega confirmó que se sumaba a las bajas de Chivas.



Tanto Fernando Beltrán como Alexis Vega se perdieron los encuentros ante León y Santos, encuentros en los que Chivas no ha logrado obtener una victoria, sumando únicamente un punto ante el cuadro ‘Esmeralda’ y una derrota ante el conjunto ‘Lagunero’.



Hasta el momento las bajas que tiene Chivas por Covid-19 son Alexis Vega, Fernando Beltrán, Oribe Peralta, Miguel Ponce y Ronaldo Cisneros, por lo que en los próximos días esperan confirmar que elementos serán elegibles de cara a la siguiente jornada.



Además de las bajas por Covid-19, se suma a los elementos no elegibles Eduardo López, quien no ha tenido actividad con el equipo y permanece entrenando en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle y Ángel Zaldívar quien está descartado por una lesión muscular y tampoco vio actividad en el duelo del domingo pasado ante Santos.