Alfonso Cuarón asistirá a fiesta para empleadas domésticas

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) organizó una fiesta con todo y alfombra roja durante la noche de la entrega de los Premios Oscar, el domingo 24 de febrero, a la que se prevé la asistencia del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.La reunión tiene el objetivo de honrar a las integrantes del sector como las verdaderas “heroínas en nuestros hogares”, cuya voz se ha escuchado gracias al éxito de la película Roma, nominada a 10 premios de la Academia.Más de 30 trabajadoras del hogar estarán acompañadas por las co-organizadoras Tarana Burke (activista), Diane Guerrero (Orange is the New Black), Eva Longoria (Desperate Housewives), Olga Segura (Verónica) y Karla Souza (How to Get Away With Murder).El evento en el Jane Club de Los Ángeles contará con el apoyo de Cuarón como anfitrión honorario, así como de la editora en jefe de la revista InStyle, Laura Brown, y las actrices Laura Dern y Natalie Portman.Los asistentes celebrarán el increíble éxito que el filme ha tenido al iluminar y provocar la conversación sobre las trabajadoras del hogar en México.También estarán invitadas las actrices estadunidenses Rosanna Arquette (The Whole Nine Yards), Sarah Jones (Damnation), Ivana de Maria (La Bella y Las Bestias) y la colombiana Paola Mendoza (Between Us).Así como los mexicanos Arap Bethke (La Piloto) y Natalia Cordova-Buckley (Agents of S.H.I.E.L.D), la actriz y cantante hindú-inglesa Naomi Scott (Power Rangers y próximamente Aladdin); y la influencer Camila María Concepción.En igual caso se encuentran las activistas Sarah Sophie Flicker y Dolores Huerta, la directora de Proyectos Especiales de NDWA, Alicia Garza; la directora de Justicia de Género de NDWA, Mónica Ramírez y la congresista Pramila Jayapal.