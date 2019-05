Alfonso Cuarón habla de El Resplandor

Al lado de Katharina Kubrick, Alfonso Cuarón fue invitado por el Festival de Cannes para hablar de El Resplandor, legendario filme de Stanley Kubrick cuya versión en 4K se proyectó en el Cannes Classics.Katharina, muy emocionada al hablar de su padre, no pudo contener las lágrimas y decir lo mucho que se le extraña al cineasta.“Soy una mujer de 65 años y mi padre tendría 90 y puedo decir que lo extraño cada día y hablamos de papá a diario. Me doy cuenta de que era un artista de una nueva forma de hacer cine de culto y que no hizo películas palomeras que se olvidan con el tiempo”.También advirtió: “Esta es una película realmente cool, por favor no hagan caso a todas las estupideces de las teorías de la conspiración que se han dicho de él”.Cuarón aprovechó este comentario para bromear y decir: “yo estoy en de-sacuerdo. El Resplandor es una película acerca de la teoría de la conspiración del falso alunizaje del hombre, del Holocausto y de hecho, esta noche la vamos a ver del final hacia atrás porque es así como ves el mensaje final que Kubrick realmente quería transmitir”, dijo provocando la risa general.Cuarón también contó que habló con muchos de los colaboradores que hicieron el filme con Stanley y lo que encontró increíble es que todos coinciden en que Stanley se hubiera reído de todas estas teorías de la conspiración.“En lo que realmente creía era en que los filmes no tenían que ser explicados sino experimentados, un poco como la música. Y todas estas interpretaciones que haces de la película hablan más acerca de ti que de la película. Pero, ¿no es ese el verdadero propósito del arte, confrontarnos con nuestra imaginación y con quienes somos? Así que creo que es importante mencionar el aspecto técnico al poder verla ahora en 4K transfer. A Kubrick le hubiera encantado”.